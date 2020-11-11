Bruno Tavares göğsünden vuruldu! Ölümden kıl payı döndü…

Portekiz Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Sporting’in 18 yaşındaki genç yıldız adayı oyuncusu Bruno Tavares ölümden döndü.

U23 takımında forma giyen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Tavares pazar günü arabasıyla gittiği benzin istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden vuruldu.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; kimliği henüz belirlenemeyen şahıs arabanın içinde şakalaştığı Bruno Tavares’e şarjörü dolu olan silahını doğrulttu ve silah ateş aldı. Göğsünden vurulan 18’lik oyuncu acil olarak Hospital Garcia de Orta’da ameliyata alındı. Doktorların erken müdahalesiyle hayata döndürülen oyuncu, ölümden kıl payı döndü…

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SİLAHLA KAÇAN ŞAHIS İÇİN ARAMA

Polis olay yerinden panikleyerek silahıyla birlikte kaçan o şahıs için arama çalışmaları başlattı.

Pazar günü tesislerde olması gereken bir zamanda arabasıyla dışarıda olan Tavares için kulübün disiplin cezası vermeye hazırlandığı belirtildi. Taburcu edilen genç yıldızın tedavisine kulüp doktorları tarafından devam edileceği ve sahalara dönüşünün belirsiz olduğu açıklandı.

Portekiz genç yaş milli takımlarında 38 kez forma giyen ve 9 da gol atan genç kanat forvet ile kulübü Sporting geçtiğimiz Mayıs ayında 5 senelik sözleşme imzalamıştı.