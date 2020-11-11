Boston Celtics’in efsane ismi Tommy Heinsohn hayatını kaybetti

Boston Celtics’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 86 yaşındaki eski oyuncuları Tommy Heinsohn’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cetics’in 1950’li ve 1960’lı yıllardaki efsane kadrosunda yer alan Heinsohn, 8 kez NBA şampiyonluk yaşarken, 6 kez de All-Star’a seçilmişti. Efsane isim, 1969-1978 yıllarında başantrenör olarak Boston Celtics ile 2 kez şampiyon oldu. Oyuncuyken giydiği 15 numarası da Celtics tarafından 1965’te emekli edildi.

Tommy Heinsohn, Basketball Hall of Fame’de (Şöhretler Müzesi) hem basketbolcu hem antrenör olarak yer alan 4 kişiden biriydi.