Antalyaspor Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı

Tamer Tuna ile yollarını kısa bir süre önce ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren FTA Antalyaspor, Ersun Yanal ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

Kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal’la çalışmak istediklerini ve imzaya yakın olduklarını açıklamıştı. Süğlün, “Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını planlıyoruz. Milli aranın takımımıza iyi geleceğini, yeni hoca ile adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağımızı düşünüyoruz. Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz yoğun devam ediyor. Ersun hoca ile de görüşmelerimiz sürüyor”” ifadelerini kullanmıştı.

YANAL 8 AYDIR BOŞTA

Fenerbahçe’de geçirdiği kötü dönemden sonra başka bir takımda görev yapmayan Ersun Yanal, 252 gün sonra Süper Lig’e geri dönüyor… Antalyaspor’un başına geçecek olan Ersun Yanal, Tamer Tuna’nın ardından bu sezon Akdeniz ekibini çalıştıran 2. hoca olacak. Yanal milli aranın ardından 9.haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesi ile yeni bir sayfa açacak.

Geçen sezon Fenerbahçe’nin 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Trabzonspor maçının ardından Ersun Yanal’ın görevine son verilmişti. 8 aydır boşta olan tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak ve Recep Kocatepe yapacak.

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RESMİ AÇIKLAMANIN YAPILMASI BEKLENİYOR

Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig’in 8’inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, bugün antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım’da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak. Antrenman öncesi Ersun Yanal ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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ABDULLAH HOCA TRABZONSPOR’U SEÇTİ

Ersun Yanal’dan önce Abdullah Avcı ile anlaşma zemini arayan FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün, o konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Değişik bir görüşmeydi. Bize yakışmaz. Konuşmalar farklıydı. Sonrasında verilen karar farklıydı. Antalya’ya geldi, tesisleri de gezdi. Sözlerinden kendisinin bu sezon takım çalıştırmayacağını düşündük. Sonrasında Trabzonspor’a gitmesi beni çok şaşırttı. Sonsuz başarılar dileriz”