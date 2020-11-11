SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik bilgi verdi.

Güncellenme: 17:44, 11/11/2020
Haberler Futbol
Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu, oyuncunun sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Hakan Çelik, açıklamada bulundu. Op. Dr. Çelik, “Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

abdülkadir ömür trabzonspor