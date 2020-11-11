2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul’da

Türkiye, bir buçuk yıllık uzun bir adaylık ve hazırlık sürecinin ardından 2023 Avrupa Atletizm Şampiyonası ev sahipliğine kavuştu. Organizasyon Komitesi yetkililerinin Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirdiği sunumun ardından seçici kurul, oy birliği ile şampiyonayı İstanbul'a verdi. Böylece İstanbul, atletizmde 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ardından bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapma hakkını elde etti.

Şampiyonanın alınmasının ardından Ataköy Atletizm Salonu’nda basın toplantısı yapan TAF Başkanı Fatih Çintimar, bu organizasyon için kendilerine baştan beri büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini sunarken, İstanbul 2023 ile kentin Olimpiyat rüyası için bir adım daha atmış olunacağını vurguladı.

Çintimar: 2023 Ormanı oluşturacağız

Başkan Çintimar, bir soru üzerine, “Salonda yenilemeler yapılacak. Bu konuda Bakanımızın da görüşleri vardı. Yeni bir görünümle şampiyonayı yapacağız” derken, Avrupa Salon Şampiyonası kapsamında gelen misafirlerin fidanlarıyla kalıcı bir İstanbul 2023 Ormanı oluşturulacağını açıkladı. Gönüllülere yaptıkları yatırımın European Athletics'in büyük takdirini kazandığını söyleyen Başkan Fatih Çintimar, “Elbette İstanbul'un kendisi de başlı başına bir etkendi. Bugün dünyada herkesin gezip görmek istediği bir yer İstanbul. Onun avantajını da kullandık” şeklinde konuştu.

Mustafa Yasin Taş: Bundan sonraki aşamalar hazırlık ve organizasyon

TAF Başkan Vekili olan ve İstanbul 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Genel Koordinatörü Mustafa Yasin Taş, 2019'un mayıs ayında başlayan bir buçuk yıllık süreci başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, bundan sonraki aşamaların hazırlık ve organizasyonu gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.