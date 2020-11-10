TOFAŞ uzatmada mağlup

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu´ndaki erteleme maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk´a uzatmaya giden maçta 93-96 mağlup oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde, B Grubu´nda ilk hafta oynanması planlanan ancak Çekya temsilcisinde görülen corona virüsü vakaları nedeniyle bugüne alınan erteleme maçında TOFAŞ Basketbol Takımı, ERA Nymburk´u ağırladı.

Zorlu mücadeleye konuk ekip etkili başlarken, özellikle Dalton ve Hruban´ın üst üste sayıları sonrası ilk 5 dakikayı 7-18 önde geçti. Periyot boyunca 6 oyuncusundan skor katkısı alan TOFAŞ, kompakt oyunuyla farkı azaltmaya çabalasa da, hücum ritmini koruyan Çekya temsilcisi, periyodu 17-29´luk skorla üstün kapadı.

İkinci periyodun başında Benda´nın dış atış isabetiyle Çekya ekibi farkı 15´e çekti: 20-35. Boyalı alanı verimli kullanan TOFAŞ, hücum organizasyonunu sağlarken farkı da azaltmaya başladı. 15´inci dakika 29-40´lık konuk ekibin üstünlüğü ile geçilirken, periyodun son saniyelerinde Berk´in dış atış isabetinin ardından soyunma odasına 40-45´lik skor ile gidildi.

Dönüşte üst üste bulduğu sayılarla skoru 45-45´e eşitleyen TOFAŞ, Berk´in basketiyle öne geçti. Bir anda oyunu lehine çeviren TOFAŞ, 10-0´lık seri yakaladı ve 26´ncı dakikada durumu 60-50´ye getirdi. Dalton´ın dış atış isabetiyle bozulan seri sonrası, her iki ekipten de karşılıklı basketler gelirken, final periyoduna TOFAŞ´ın 67-60´lık üstünlüğü ile başlandı.

Final periyodunun başında üst üste sayılar bulan Çekya temsilcisi, 33´üncü dakikada geride kalırken skora den getirdi: 69-69. Son 5 dakikası büyük heyecana olan periyotta, her iki ekip de hücum ritmini korudu. Son dakikaya başa baş girilirken, periyot sonunda 81-81´lik skor ile birlikte maç uzatmaya gitti. Uzatmada da son saniyeye dek yaşanan heyecanda kazanan taraf 93-96´lık skorla Çekya temsilcisi ERA Nymburk oldu.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Eddie Viator (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), Alexey Davydov (Rusya)

TOFAŞ: DeVaughn Akoon-Purcell 18, Sean Kilpatrick 10, Berkan Durmaz 5, Jeremy Simmons 14, Berk Uğurlu 20, Nuni Omot 14, Semaj Christon 2, Alihan Demir, Muhsin Yaşar 7, Mert Konuk 3

ERA NYMBURK: Omar Prewitt 13, Hayden Dalton 19, Stephen Zimmerman, Vojtech Hruban 17, Jakub Tuma 2, Petr Benda 13, Martin Kriz 13, Retin Obasohan 19, Jerrick Harding

1.PERİYOT: 17-29

DEVRE: 40-45

3.PERİYOT: 67-60

5 FAUL: 38.00 Berkan Durmaz (TOFAŞ)