Tarihi yarımadada Formula 1 rüzgarı

Dokuz yıl sonra Türkiye’ye dönen ve 13-14-15 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek F1 Türkiye Grand Prix öncesi İstanbul’da tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Çekimler nedeniyle Fatih’te sahil yolunun Sirkeci’ye kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı. Çekici yardımıyla tanıtım film çekimlerinin yapılacağı alana getirilen Formula 1 araçları, tarihi yarımadada gövde gösterisi yaptı. Onlarca yarış tutkunu da o anları izlemek ve telefonları ile görüntülemek için Sarayburnu sahilinde hazır bekledi.

Formula 1 araçlarını izleyen gençlerden Musa Çerçe, “Formula 1’i çok sıkı takip ediyorum. Benim için ilginç duygu. Yarışa bilet de almıştım ama pandemiden dolayı iptal oldu. Sokakta böyle bir şeye tanık olmak iyi bir deneyim oldu benim için” dedi.

Bir başka yarış tutkunu Emre Çetin ise, “Severek takip ettiğimiz bir etkinlik. İstanbul’da olması bizim için çok iyi. Sevdiğimiz araçlaır burada görüyoruz. Keşke İstanbul asıl Formula takvimine de eklense çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00’te gerçekleştirilecek.