Süper Lig: 8’inci haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Milli ara öncesi Süper Lig’de fırtınalı bir hafta geride kaldı. Son dakika sürprizlerinin ve geri dönüşlerin yaşandığı 8. haftayı zirvedeki iki takım Fenerbahçe ve Alanyaspor puan kaybıyla tamamladı. 4 takımın milli araya hocasız girdiği haftada tam 27 gol atıldı. Süper Lig’de haftanın 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- HAFTANIN ÇİRKİN HAREKETİ JOHANSSON’DAN

Gençlerbirliği’nin İsveçli futbolcusu Mattias Johansson’ın Deniç Türüç’e yaptığı hareket gerçekten akıl alır gibi değil. Daha kendi yarı sahasından bile çıkmamış rakibinin bileğine arkadan bu sertlikte bir darbenin neden yapıldığını izah edecek bir açıklama yok. Haftanın en çirkin hareketi olarak kabul etmek gerek. Oldukça hassas ve ağır sakatlılara yol açabilecek bir bölgeye basan Johansson’un kasıt taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Ama bunu düşmanına bile yapmazsın desek abartmış olmayız. Bu sezon Başakşehir’de performansını müthiş yükselten, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United karşısında parmak ısırtan Deniz Türüç’ün ağır bir sakatlık yaşamasına neden olabilirdi. PFDK’nın direkt kırmızı kartla atılan Johansson’a fazladan ceza verip vermeyeceğini merakla takip edeceğim.

2- HOCASIZ 2 TAKIMIN NEFES KESEN MÜCADELESİ

Hafta başı hocasını gönderen iki takımın mücadelesi nefes kesti… Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa 2 farklı öne geçtiği maçta 1 puanla yetindi. Tamer Tuna’nın ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan Antalyaspor ise müthiş bir geri dönüşe imza attı. Haftanın seyir zevki en yüksek maçlarından biri olan Kasımpaşa-Antalya maçında 4 gol çıktı. Paşa’da sahanın en etkili ismi şu günlerde Milli Takım’a göz kırpan Yusuf Erdoğan oldu. Özellikle Koita’ya attırdığı ilk golde sağdan yaptığı driplingi ve adrese teslim ortasıyla şahane bir hazırlanışa imza attı. 2-0 geriye düşen Antalyaspor 65’ten sonra müthiş bir direnç ortaya koydu. Artık Süper Lig’de izlediğimiz Nuri Şahin bitime 20 dakika kala sezonun ilk asistini duran topta Veysel Sarı’ya yapıp ‘merhaba’ dedi. Antalyaspor’un 90+2’de Sidney Sam ile gelen son dakika golü 4 maç sonra mağlubiyetin önüne geçti.

3- HAFIZALARDAN SİLİNMEK İSTENEN AN VE DJANINY

Milli ara öncesi Eddie Newton’ı gönderen ve Abdullah Avcı’yı Alanyaspor maçına yetiştiremeyen Trabzonspor sahaya İhsan Gündüz Derelioğlu ile çıktı. Maçtan önce, zirveyi kovalayan ve ağır favori olarak gösterilen Alanyaspor karşısında galibiyeti kaçıracak tarafın bordo mavililer olduğunu söylesek herhalde kimseyi inandıramazdık. Ekuban ve Abdülkadir Parmak gibi eksiklerin dönmesiyle kadroda ciddi bir değişikliğe giden Trabzonspor’da ilk yarının olay adamı Djaniny oldu. İlk 7 haftadaki puan kayıplarıyla saç baş yolan Trabzonsporlular’ın yeni sınavı olan Djaniny’nin topu yanındaki Pereira’ya vermek yerine kaleye atmaya çalışması hafızalardan silinmek istenen bir an olarak kaldı. Önce Trabzon ağlarına ardından kendi ağlarına bir gol bırakan Alanyalı Steven Caulker da maça damga vuran bir diğer isimdi. Son 5 maçını kazanamayan Karadeniz ekibi Şubat 2018’den bu yana en kötü serisini yaşıyor.

4- JEVTOVIC HARİKA GOLLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe’yi üst üste iki karşılaşmada mağlup etti… Kadıköy’de Pelkas’ın VAR’dan dönen golü sonrası müthiş bir hücum pres oyununa dönen sarı lacivertliler üstünlük kuramadığı her dakika kaçan fırsatların yerine daha net fırsatlar koydu. Kolayı yapamayan Fenerbahçe’ye zoru gösteren ise Konyasporlu Marko Jevtovic oldu. Geçtiğimiz maç Başakşehir önünde kendi ağlarını vuran Sırp futbolcu, Shengelia’nın kafayla indirdiği topa çok estetik ve zor bir vuruş yaparak haftanın en güzel golünü attı. Yerden olağanüstü zamanlama ile yükselen Jevtovic yarım vole ile Fenerbahçe savunmasına harika bir fotoğraf çektirdi. Kravets’in 77’de attığı ikinci gol ilk yenilgisini yaşayan Fenerbahçe’ye Kadıköy’de ışıkları kapattırdı. Tüm hafta Fenerbahçe’yi santim santim ezberleten eski dost İsmail Kartal’ın da hakkını teslim etmek gerekiyor.

5- CHADLİ’YE 10 DAKİKA YETTİ, STRATEJİK UZMAN OKAN BURUK…

Nacer Chadli Süper Lig’deki ilk maçında topa dokunduğu ilk anda sihrini yaptı. Uzun bir sakatlık dönemi atlayan Belçikalı yeni transfer, Gençlerbirliği karşısında 79’da oyuna girip maçı çeviren 2 golün asistini yaparak haftanın en çok konuşulan ismi oldu. Visca ve Deniz Türüç’ün 35 ortasında golü bulamayan Başakşehir, kilidi Chadli’nin 2 ortasıyla açtı. Okan Hoca’nın Gulbrandsen-Chadli hamlesi ve Mehmet Topal’ı forvete gönderip son 10 dakikada 2 golle 3 puanı alması 8. haftada izlediğimiz en stratejik olaydı. Mehmet Topal’ın 90+4’teki altın kafasıyla Gençler’i yıkan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester zaferini zor da olsa taçlandırdı.

6- KARAVANA SİVAS VE ARDA’NIN 9 YIL SONRA DÖNÜŞÜ

Fenerbahçe’nin ve Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada Galatasaray’ın ayağına müthiş bir fırsat geldi. Evinde bu sezon hiç mağlup olmayan Sivasspor önde baskı kurarak Galatasaray savunmasının zaafını kullanmak yerine beklemeyi tercih etti. Bu durum Fatih Terim takımının işine geldi. Arda-Belhanda-Emre üçlüsü sürekli yer değiştirerek Sivas savunmasının dengesini bozdu. Atsan atılmaz, satsan satılmaz ikili Feghouli-Belhanda işbirliği ile perdeyi açan Galatasaray’da asıl anlamı Arda kattı. Yuvaya dönen ve tam 3492 gün sonra (en son Nisan 2011) gol sevinci yaşayan Kaptan duygu selini maç sonu röportajında ağlayarak yaşadı. 5 yıl sonra Sivas’ta kazanan Galatasaray’da 3 puan kadar Arda’nın dönüşü de kutlandı. Sivas’a karşı 5 kurtarış yapan Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçındaki en yüksek derecesini egale etti. Geçen sezondan bu yana kullandığı penaltıların yarısından fazlasını kaçıran tek Süper Lig takımı ise Sivasspor oldu.

7- VAR’IN DAMGA VURDUĞU 8 DAKİKA UZATMALI MÜTHİŞ MAÇ

Gaziantep’te 8. haftanın açılışını yapan Beşiktaş’ta ilk yarı Larin’in direğe takılan şutu maçın kader anı oldu. O dakikadan itibaren her şey ters gitti siyah beyazlılar adına… Önce Kevin Mirallas’ın 1 yıl sonra gelen golüyle geriye düştüler, ikinci yarının hemen başında da genç kaleci Ersin Destanoğlu’nın atılmasıyla 10 kişi kaldılar. Ersin Destanoğlu, Süper Lig’de Ekim 2007’den (Rüştü Reçber) bu yana kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu. Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR kararlarının damga vurduğu maç dakikalar içinde bir o tarafa bir bu tarafa gitti geldi. Ama Larin’in 61’de gelen beraberlik sayısı mağlubiyetten kurtaramadı. 63’te Muhammet Demir’le öne geçen Gaziantep 8 dakika uzatma izlediğimiz maçta noktayı Kenan Özer ile koydu ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.