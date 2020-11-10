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Sözcü

Spor dünyasından Atatürk ve 10 Kasım mesajları

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle bir kez daha anıyoruz. Sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyen Atatürk için bu 10 Kasım'da da ünlü sporculardan mesaj yağdı.

Güncellenme: 10:30, 10/11/2020
Haberler Futbol
Spor dünyasından Atatürk ve 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yılında tüm Türkiye’de anılıyor.

Spor camiasının ünlü isimleri de 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlarda bulundu. A Milli Takım’ın genç isimleri 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal için anlamlı mesajlar paylaştı. İşte o paylaşımlar…

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Yayınlanma Tarihi:10:18,