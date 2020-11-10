Spor dünyasından Atatürk ve 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yılında tüm Türkiye’de anılıyor.
Spor camiasının ünlü isimleri de 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlarda bulundu. A Milli Takım’ın genç isimleri 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal için anlamlı mesajlar paylaştı. İşte o paylaşımlar…
Ülkemizi tüm zorluklara rağmen yeniden ayağa kaldıran, kahraman silah arkadaşlarıyla korkusuzca savaşarak bizlere bu güzel vatanı emanet eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıldönümünde, sonsuz bir minnet ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/R9QNrW9iy1
— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) November 10, 2020
Göğsümüzde Ay Yıldız Kalbimizde Sevgin Formamızda Senin İzin
Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma'yı gururla taşıyoruz. https://t.co/m3UdcvSBYI'a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/LwKIJ5yz4C
— TFF (@TFF_Org) November 10, 2020
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. #SonsuzaDek pic.twitter.com/4JX4oEOQnU
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2020
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yıldönümünde şükran ve hasretle anıyorum. Bizlere bıraktığı bu güzel vatan için kendisine minnettarız. Emanetin namusumuzdur. pic.twitter.com/xC2huVOByx
— Nuri Şahin (@nurisahin) November 10, 2020
1881 – 1938 pic.twitter.com/H2ttpgUpQl
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 10, 2020
Her gün fikirlerini yaşatarak, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/EW8m1ztUVb
— Sinan Guler (@sinanguler) November 10, 2020
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. #10Kasım #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/0GSdWnBQZ2
— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 9, 2020
Gözümüz emanetinde.
Daima #YanıBaşındayız pic.twitter.com/CVcmsiI0xp
— Beşiktaş JK #YanıBaşındayız (@Besiktas) November 10, 2020
Göğsümüzde Ay Yıldız Kalbimizde Sevgin Formamızda Senin İzin Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma'yı gururla taşıyorum. https://t.co/Kbbbv6bDsu'a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/Qng9aNzexQ
— Mehmet Zeki Çelik (@mehmetzekiiii) November 10, 2020
Saygı ve özlemle anıyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/TxCTFII50B
— Ozan Tufan (@Ozan) November 10, 2020
#MustafaKemalAtatürk #November10#10Kasim pic.twitter.com/v2P0xI2Vk6
— Ozan KABAK (@ozankabak4) November 9, 2020
Göğsümüzde Ay Yıldız Kalbimizde Sevgin Formamızda Senin İzin Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma'yı gururla taşıyorum. https://t.co/RNfGTthuWm'a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/wph3ojig8t
— Cengiz Ünder (@cengizunder) November 10, 2020
Göğsümüzde Ay Yıldız Kalbimizde Sevgin Formamızda Senin İzin Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma'yı gururla taşıyorum. https://t.co/4vwJ8K9j69'a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/aCZCpSeeIJ
— Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) November 10, 2020
1881-1938 pic.twitter.com/YIm2IW8fUC
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 10, 2020
— Bernard Mensah (@oliver_mens) November 10, 2020