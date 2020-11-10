Spor dünyasından Atatürk ve 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yılında tüm Türkiye’de anılıyor.

Spor camiasının ünlü isimleri de 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk için sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlarda bulundu. A Milli Takım’ın genç isimleri 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal için anlamlı mesajlar paylaştı. İşte o paylaşımlar…

Ülkemizi tüm zorluklara rağmen yeniden ayağa kaldıran, kahraman silah arkadaşlarıyla korkusuzca savaşarak bizlere bu güzel vatanı emanet eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıldönümünde, sonsuz bir minnet ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/R9QNrW9iy1 — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) November 10, 2020

Göğsümüzde Ay Yıldız Kalbimizde Sevgin Formamızda Senin İzin Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma'yı gururla taşıyoruz. https://t.co/m3UdcvSBYI'a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/LwKIJ5yz4C — TFF (@TFF_Org) November 10, 2020

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. #SonsuzaDek pic.twitter.com/4JX4oEOQnU — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2020

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yıldönümünde şükran ve hasretle anıyorum. Bizlere bıraktığı bu güzel vatan için kendisine minnettarız. Emanetin namusumuzdur. pic.twitter.com/xC2huVOByx — Nuri Şahin (@nurisahin) November 10, 2020

Her gün fikirlerini yaşatarak, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/EW8m1ztUVb — Sinan Guler (@sinanguler) November 10, 2020

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. #10Kasım #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/0GSdWnBQZ2 — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 9, 2020

Göğsümüzde Ay Yıldız Kalbimizde Sevgin Formamızda Senin İzin Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma'yı gururla taşıyorum. https://t.co/Kbbbv6bDsu'a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/Qng9aNzexQ — Mehmet Zeki Çelik (@mehmetzekiiii) November 10, 2020

Göğsümüzde Ay Yıldız Kalbimizde Sevgin Formamızda Senin İzin Atamızın el yazısını taşıyan #EbediForma'yı gururla taşıyorum. https://t.co/RNfGTthuWm'a gir, sen de bu gururun bir parçası ol. pic.twitter.com/wph3ojig8t — Cengiz Ünder (@cengizunder) November 10, 2020