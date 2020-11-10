Son dakika Trabzonspor, Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yaptıktan sonra teknik direktör Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili takım bu sezon için tecrübeli hocaya 5 milyon TL, gelecek sezon için 6.5 milyon TL ve son sezon için 8.5 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Abdullah Avcı, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra bu sezon başında Süper Lig yayıncısı beIN Sports’ta yorumculuk yapıyordu.

Trabzonspor Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Avcı’ya;

2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.”