Sergen Yalçın: Enseyi karartmamak lazım!

Gaziantep deplasmanında alınan 3-1'lik ağır yenilgiyle milli araya moralsiz giren Beşiktaş'ın, üst kurmayları bir araya geldi. Ümraniye'de Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik direktör Sergen Yalçın, durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşmelerin milli ara boyunca gerçekleşeceği öğrenilirken Yalçın'ın inişli-çıkışlı form grafiğinden sorumlu olduğunu ilettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların hocası, umutsuz bir tablo çizilmesinin yanlış olduğuna da vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

YARIŞTA OLACAĞIZ

“Bireysel hatalarla birçok maçta puan kaybettik. İnişli-çıkışlı bir form grafiğimizin olduğunu kabul ediyorum ve bunun sorumlusu da benim. Ekibimle eksikleri tespit ettik, bu yönde çalışmalarımızı yapacağız. Enseyi karartmamak lazım. BAY nedeniyle bir maç eksiğimiz var. Puan olarak da zirveden kopmuş değiliz. Önümüzdeki zorlu fikstürde rakiplerimizle oynayacağız. Yarışın içinde her zaman yer alıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

ERSİN’İN KIRMISI DOĞRU DEĞİL

Zirvede, Gaziantep maçında kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesi de konuşuldu. Yöneticiler, hakemin direkt kırmızı kart göstermesinin yanlış olduğunu söyledi. Başkan Çebi ve Sergen Yalçın da kırmızı kart kararının ağır olduğunu ama bu durumun hiç gündeme getirilmemesinin de kasıtlı olduğunu düşünüyor.

BEŞİKTAŞ’TA CORONA ŞOKU

Beşiktaş’ta bir kez daha Covid-19 şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. 4 kişinin takip, izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi. Daha önce Başkan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın, birkaç futbolcu ve birçok personelde corona virüsü krizi yaşanmıştı. Neyse ki korkulan bir hadiseye rastlanmamıştı.