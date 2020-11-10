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Sözcü

Pazarspor’da 13 pozitif vaka

Pazarspor'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 23:35, 10/11/2020
Haberler Alt Ligler
Pazarspor’da 13 pozitif vaka

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Pazarspor’da 12 futbolcu bir antrenör ve bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Pazarspor'dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün yaptırdığı Covid-19 testleri sonucu 12 sporcumuz, bir antrenör ve bir personelin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon yapılmış ve tedavi sürecine başlanmıştır” denildi.

Pazarspor'un 11 Kasım Çarşamba günü evinde Kırşehir Belediyespor ile oynayacağı 2. Lig Kırımızı Grup 9. hafta maçının federasyon tarafından ileri bir tarihe erteleneceği belirtildi.

Corona Pazarspor