Neden kaybediyor?

Geçen hafta çok iyi oynayan bir takımdı Beşiktaş… Gaziantep deplasmanında, top, daha fazla Beşiktaş'ta gözüktü. İsabetli pas sayısı, rakibe göre çok fazlaydı. Topla oynama yüzdesi ile rakamlarda üstünlük kurmuştu Kara Kartal… Fakat bu oyun, bu kadar yavaş oynanmaz. Forvetleriniz pozisyona giremiyor. Orta saha, üretim merkezidir. Biraz sert oyun görünce, merkez etkisiz kalıyor. Savunmada Vida çok istikrarsız. Welinton'un yerinde görev yapan Montero, çok kolay çalım yiyor. İspanyol stoperler, bu kadar bitik olmaz. Koskoca 90 dakikada, rakip kaleye 3 isabetli şut atarsanız, deplasmanda maç kazanamazsınız.

SUMUDICA NE YAPIYOR?

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı tebrik ederim. Çok iyi takım yaratmış. Cezası yeni bitmiş, yine sahada ve yine münakaşanın içinde… Uluslararası maçlarda, bu tarz davranışlar içinde olan teknik direktörler, ömürlerini tribünde geçiriyorlar, bol bol kırmızı kart görerek… Bizim hakemlerin, toleransları ve sabırlarını ilgiyle izliyorum ve soruyorum, ‘Nereye kadar?'

KANATLAR ÇALIŞMAZSA KAZANAMAZSIN

Gökhan ve Caner'i iyi kontrol edip hareket alanlarını kısıtlarsanız, Fenerbahçe'nin kanatları işlevini yitirir. İsmail Kartal'ın Konyaspor'u, bunu başardı. Fenerbahçe'nin, maç boyunca kullandığı 13 korner, tehlikeli olamadı. Neden? Rakip, bu kornerleri de çok iyi analiz edip çalışmış.

Attığınız şut sayısı 13… 90 dakikada golü bulmanız için bu sayı kesinlikle yeterli değil. Şampiyonluk mücadelesinde, kendi evinizde 2 net pozisyon bulmak ise kabul edilebilir gibi gözükmüyor. Fenerbahçe taraftarı, rakibi baskı altına alan, iyi presle, topu çabuk geri alıp çok pozisyon bulan bir takım bekliyor. Bu kadro, yedek kulübesiyle beraber, bu beklentileri karşılar. Bekliyoruz, Sayın Erol Bulut…

GALATASARAY İYİYDİ AMA SON 15 DAKİKA HARİÇ

Sivas’ta, 75 dakika istediğini yaptı, Galatasaray… Deplasmanda, 8 şut girişimi, topa, rakipten daha fazla sahip olmak, Sivasspor'dan daha fazla pas yapmak ve hava toplarında büyük üstünlük kurmak, Galatasaray'ın bu maçta artıları olarak yansıdı. ‘ELM SOKAĞINDA KÂBUS' diye, kült bir korku filmi vardır. Maçın son bölümü böyle geçti Galatasaray için… Okan, nefis kurtarışlar yaptı. Bunun nedeni, ne olabilir? Biz maçı kazandık, duygusu mu? Rakibin son bölümde, çok iyi oynaması mı? Yoksa, oyuncu değişikliklerinde geç kalınması mı? Merak ediyorum…