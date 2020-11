NBA’in başlayacağı tarih açıklandı

NBA’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda ne zaman başlayacağı duyuruldu.

Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile yapılan anlaşmaya göre yeni sezonun 22 Aralık’ta başlayacağı ifade edildi. Normal sezonda her takım 72 müsabakaya çıkacak.

Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmelerinin ise 22 Kasım’dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

NBA’de basketbolcuların maaş üst sınırının da 109.14 milyon Dolar olacağı duyuruldu.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

— NBA (@NBA) November 10, 2020