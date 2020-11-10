Milli yüzücü Emre Sakçı durdurulamıyor! Avrupa rekoru…

Fenerbahçe’nin olimpik milli sporcusu Emre Sakçı, bir Avrupa rekoruna daha imza attı. International Swimming League'de mücadele eden Sakçı durdurulamıyor…

Daha önce 50 metre kurbağalamada 25.29 ile tarihin en iyi ikinci derecesini elden eden 22 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League´de mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25:29´luk derecesi ile yarışı lider tamamlarken bir önceki hafta kırdığı Avrupa Büyükler rekorunu geliştirmişti.

Bu derecesiyle, 25:25 olan Dünya rekoruna 4 salisesi kalan Emre Sakçı, 26 Ekim Pazartesi günü 25.50´lik derecesiyle 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu kırmıştı.

Emre Sakçı ayrıca, bu sonuçla 50 metre kurbağalama kısa kulvarda dünyanın en iyi 2'nci derecesini elde ederken, bu klasmanda en hızlı 2'nci yüzücü unvanını da kazanmıştı.

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