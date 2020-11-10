23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası´nın yapıldığı Hırvatistan´ın Porec kentinde son gün tatamiye çıkan +78 kiloda Kübranur Esir, gümüş madalyada kaldı. Esir, final müsabakasında Fransız Laura Fuseau´ya altın skorda yenilerek gümüş madalya kazandı.
Kübranur Esir, madalya yolunda çeyrek finalde Hırvat Helena Vukovic´i, yarı finalde Hollandalı Marit Kamps´ı yendi. Finalde Fransız rakibi karşısında normal süreyi puansız tamamlayan milli judocu, altın skorda yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
Kadınlar 78 kiloda Semanur Erdoğan bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Renee Van Halrelaar´a yenildi ve sıkletinde beşinci oldu.
Günün diğer müsabakalarında erkekler +100 kilo Furkan Güner, repesaj maçında İtalyan Lorenzo Agro Sylvain´a yenildi. 81 kiloda Yunus Kılıç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Recep Çimen ilk maçlarında yenildiler.