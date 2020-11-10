Juventus’un Cristiano Ronaldo’yu satma planı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un, 2018’de Real Madrid’den 94 milyon Euro bedelle transfer ettiği Cristiano Ronaldo’yu satmak için takım bakmaya başladığı öne sürüldü. Avrupa’daki kupa hasretine son vermek için Portekizli yıldızı kadrosuna katan İtanya devi, aradan geçen 2 yılda bunu başaramazken bu sezon da aynı beklenti ile yola çıkıldı.

36 yaşındaki futbolcu oynadığı 94 maçta 71 gol atıp iki kez de Serie A şampiyonluğu elde etse de, aldığı maaşın yüksekliği ve Avrupa’da beklenen başarının gelmemesi hesapları karıştırdı. İlerleyen yaşına rağmen halen attığı gollerle maçlar kazandıran ve dünyanın en iyi oyuncularından olan Ronaldo, sezon bittiğinde Juventus’a veda edebilir.

Ronaldo’nun sözleşmesi Haziran 2022’de sona eriyor ancak, Juventus 5 kez Ballon d’Or kazanan futbolcu için ödediği 94 milyon Euro’luk bonservis bedeli ve yüksek maaşının bir kısmını telafi etmek için sezon sonunda satılması kararını verdi.

Kısa süre önce corona virüsüne yakalanan ve atlatan Ronaldo, ilk maçında Spezia ağlarını iki kez sarsmıştı. Ancak Portekizli futbolcu son oynanan Lazio maçında sakatlanarak oyundan alınmıştı.

İLGİLİ HABER Coronayı yenen Ronaldo, Juventus`a gollerle döndü!

YÜKSEK MAAŞ VE KİBİRLİ TAVIR

Yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, 2019 yılında Serie A’daki diğer oyunculardan üç kat daha fazla maaş alıyordu. Bu rakam, Juventus’un en fazla kazanan ikinci futbolcusu Paulo Dybala’ya ödediği miktarın beş katı.

Ve devam eden corona virüsü pandemisi nedeniyle, Juventus artık yıldız futbolcunun astronomik ücretlerini karşılamakta zorluk yaşıyor. Öte yandan basında yer alan iddialara göre; Ronaldo’nun kibirli tavırlarının kulüp içerisinde eleştiri konusu olduğu diğer dedikodular arasında.

“O CAHİL”

Özellikle Juventus’un eski futbolcusu Pasquale Bruno’nun konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar bu gündemi meydana getirdi.

Daily Mail’e konuşan veteran savunma oyuncusu, “O cahil. İki yıldır İtalya’da ve henüz dilimizi konuşmayı öğrenmedi. Kendini ifade etmek için İspanyolca konuşuyor. Takım arkadaşlarına ve İtalyanlara saygısı yok” ifadelerini kullanmıştı.

40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini daha önce açıklayan Ronaldo için Paris Saint Germain dahil birçok Avrupa devi sırada bekliyor… İLGİLİ HABER Yusuf Yazıcı | Trabzon`dan yola çıkan Armstrong