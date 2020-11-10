İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke ırkçı ifade sonrası istifa etti

İngiltere’de parlamento üyelerine eşcinsel futbolcuların üst düzey liglerde yaşadığı sorunlar ve bu sorunlarda sosyal medyanın rolüyle ilgili soruları yanıtlarken kullandığı ırkçı ifadeler, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Greg Clarke’ı istifaya götürdü.

Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin gerçekleştirdiği toplantıda “Üst düzey kadın futbolcular ve üst düzey renkli futbolcuların sosyal medyada uğradıkları tacizlere bakarsak, sosyal medyada tam bir meydan savaşı yaşandığını söyleyebilirim” dedi. Bunun üzerine Milletvekili Kevin Brennan, Clarke’a “Renkli futbolcular” ifadesinin geri almayı düşünüp düşünmediğini sordu.

Brennan’ın uyarısı üzerine Clarke, özür dilemek zorunda kalmıştı. Ancak gelen tepkilerin artması üzerine Clarke, görevinden istifa etti. Clarke, İngiltere Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, kabul edilemez ifadesinin futbola, futbolseverlere, futbolculara, hakemlere ve yöneticilere zarar verdiğini kabul ettiğini belirtti.

Clarke’dan boşalan başkanlık görevini geçici olarak Peter McCormick’in yürüteceği açıklandı.