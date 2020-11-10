Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıkladı.

Karar, Galatasaray’ın resmi sitesinden “Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır” şeklinde duyuruldu.

BURAK ELMAS ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü’nün aldığı seçim kararının ardından, Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas, adaylığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden adaylığını açıklayan Elmas, “Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımız’ın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Burak Elmas ile birlikte 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski başkanı Metin Öztürk de Galatasaray başkanlığına adaylığını duyurdu. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, “Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz. Güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok” ifadelerine yer verdi.

TALİMATLAR İZLENDİ

Mustafa Cengiz, 23 Ekim tarihinde yaptığı bir açıklamada, seçim yapmak istediklerini ve bunun için devletin gerekli organlarının talimatlarını izlediklerini söylemişti. Cengiz, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bize seçime gitmiyorsunuz diyorlar. Biz eylül ayında Dernekler Masası’na yazdık. Dernekler Masası bize direkt cevap veremedi. Sorduk, Ankara'ya yolladık dediler. Bir ay istişare ettiler ve bugün saat 16.00’da yanıt geldi. Diyor ki; geniş katılımlı sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına hükümet olarak 1 Aralık'a kadar izin vermiyoruz. Kesinlikle 1 Aralık'a kadar beklemeniz gerek. 1 Aralık'tan sonra hükümet ne der ona bakacağız dendi. Bunu Dernekler Masası’na özellikle yazdık. Bunu bahane gösterdiğimizi düşündüler, ona da yaralandık. Bu da bizi yaralıyor. Bunu görsünler. Biz seçim yapmak istedik, itiraz ettik; partiler nasıl yapıyor dedik. Partiler anayasa gereği genel kurullarını yapmak zorundalar. Yapmazlarsa kapanırlar. Yardım alamazlar. Partiler farklı boyuttadır ve anayasanın garantisi altındadır.”

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