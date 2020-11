Formula 1 2021 takvimi açıklandı | Türkiye GP’si yok

Formula 1 heyecanı sezonun 14. yarışıyla İstanbul’da devam edecek. Öte yandan İstanbul yarışı öncesinde Formula 1, 2021 yılının takvimini açıkladı.

Türkiye’nin şimdilik görünmediği takvimde sezonun 4. yarışı boş bırakıldı, programdan çıkarılan Vietnam’ın yerine hangi ülkenin takvime alınacağı merak konusu…

Formula 1’de 2021 sezonu 21 Mart’taki Avustralya yarışıyla başlayıp, 5 Aralık’ta Abu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sona erecek.

Yapılan açıklamada takvime dahil edilen ve sezonun 22. yarışı olan Suudi Arabistan ise tarihinde ilk kez Cidde yarışı yapılacak ayrıca bu takvimin ikinci gece yarışı olacak.

21 Mart Avustralya – Melbourne

28 Mart Bahreyn – Sakhir

11 Nisan Çin – Şanghay

25 Nisan / Henüz açıklanmadı

9 Mayıs İspanya – Barselona

23 Mayıs Monaco – Monako

6 Haziran Azerbaycan – Bakü

13 Haziran Kanada – Montreal

27 Haziran Fransa – Paul Ricard

4 Temmuz Avusturya – Spielberg

18 Temmuz İngiltere – Silverstone

1 Ağustos Macaristan – Budapeşte

29 Ağustos Belçika – Spa

5 Eylül Hollanda – Zandvoort

12 Eylül İtalya – Monza

26 Eylül Rusya – Sochi

3 Ekim Singapur – Singapur

10 Ekim Japonya – Suzuka

24 Ekim ABD – Austin

31 Ekim Meksika – Meksika

14 Kasım Brezilya – Sao Paulo

28 Kasım Suudi Arabistan – Cidde

5 Aralık Abu Dhabi (BAE) – Abu Dabi

