Formula 1 2021 takvimi açıklandı | Türkiye GP’si yok

Formula 1 heyecanı sezonun 14. yarışıyla İstanbul’da devam edecek. Öte yandan İstanbul yarışı öncesinde Formula 1, 2021 yılının takvimini açıkladı.
Türkiye’nin şimdilik görünmediği takvimde sezonun 4. yarışı boş bırakıldı, programdan çıkarılan Vietnam’ın yerine hangi ülkenin takvime alınacağı merak konusu…
Formula 1’de 2021 sezonu 21 Mart’taki Avustralya yarışıyla başlayıp, 5 Aralık’ta Abu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sona erecek.
Yapılan açıklamada takvime dahil edilen ve sezonun 22. yarışı olan Suudi Arabistan ise tarihinde ilk kez Cidde yarışı yapılacak ayrıca bu takvimin ikinci gece yarışı olacak.
21 Mart Avustralya – Melbourne
28 Mart Bahreyn – Sakhir
11 Nisan Çin – Şanghay
25 Nisan / Henüz açıklanmadı
9 Mayıs İspanya – Barselona
23 Mayıs Monaco – Monako
6 Haziran Azerbaycan – Bakü
13 Haziran Kanada – Montreal
27 Haziran Fransa – Paul Ricard
4 Temmuz Avusturya – Spielberg
18 Temmuz İngiltere – Silverstone
1 Ağustos Macaristan – Budapeşte
29 Ağustos Belçika – Spa
5 Eylül Hollanda – Zandvoort
12 Eylül İtalya – Monza
26 Eylül Rusya – Sochi
3 Ekim Singapur – Singapur
10 Ekim Japonya – Suzuka
24 Ekim ABD – Austin
31 Ekim Meksika – Meksika
14 Kasım Brezilya – Sao Paulo
28 Kasım Suudi Arabistan – Cidde
5 Aralık Abu Dhabi (BAE) – Abu Dabi
BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW
— Formula 1 (@F1) November 10, 2020