Fenerbahçe Stadı’nda Atatürk için saygı zinciri oluşturuldu

Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp çalışanları, dernekler temsilcileri ve sporcuların katıldığı törende sahanın ortasına Atatürk’ün Fenerbahçe müzesindeki bal mumu heykeli getirildi. Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri heykelin çevresinde saygı duruşunda bulunurken, sahanın çevresinde de kulüp personelleri, dernek temsilcileri ve sporcular sıralandı. Siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ALİ KOÇ: “BİZİM İÇİN HER GÜN 10 KASIM’DIR’

Anma töreni sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir konuşma yaptı. Ali Koç, şunları söyledi: “Sevgili Fenerbahçe’nin emektarları, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyetine kavuşmasının 82’nci yılında, yani bir 10 Kasım’da daha -bugün stadımızda olağanüstü şartlar yaşadığımız bu dönemde eskiden yapmaya alışmış olduğumuz anma törenlerini yapamıyoruz ama- hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her 10 Kasım, Atamızı andığımız gibi bizim için her gün 10 Kasım’dır. Atamızı anmak kadar Atamızın değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, bizler için yaptığını, bizlere bıraktığını anlamak ve bu Cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü hayatta olduğu müddetçe bu da ilelebet devam edecek. Aynen bizden öncekilerde olduğu gibi bizden sonraki jenerasyonlarda da aynı şekilde devam edecektir.”