Erol ‘Bulut’ları dağıtacak! Değişime hazırlanıyor…

Fenerbahçe’de Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin faturasını takımına keserken değişim için kolları sıvadı. Karşılaşma sonrası “Milli ara sonrası kimler değişecek kimler değişmeyecek göreceğiz” sözleriyle mesajı veren Fenerbahçe teknik patronu, Gençlerbirliği maçına alternatif bir kadro ile çıkmak için plan yapıyor. Bulut, geniş kadrosundaki oynama isteği üst düzeyde olan isimleri idman performansına göre sahaya sürmeyi düşünüyor.

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Öncelik ön alan yaratıcılığında. Valencia, Thiam ve Gökhan gibi isimler yedek kulübesine çekilirken Mert Hakan, Sinan Gümüş, Novak ve Nazım Sangare gibi isimlerin de idman verilerine göre formayı kapması gündemde. Sakatlıktan çıkan ve form tutmaya başlayan Perotti de ilk 11'in en önemli adaylarından. Ferdi, Erol Bulut'un alternatif kadrosundaki isimlerden. Sosa ise iyileşince yeniden ilk 11 adayı olacak.

ŞANS BEKLEYEN YEDEKLER

Nazım Sangare 2 Maç 180 Dakika

Filip Novak 2 Maç 42 Dakika

Sinan Gümüş 5 Maç 135 Dakika

Mert Hakan 6 Maç 98 Dakika

Perotti 2 Maç 74 Dakika

Ferdi Kadıoğlu 5 Maç 203 Dakika

Papiss Cisse 5 Maç 135 Dakika