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Beşiktaş’tan Welinton’un sakatlığı ile ilgili açıklama

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan Welinton ile ilgili bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 13:05, 10/11/2020
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’tan Welinton’un sakatlığı ile ilgili açıklama

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan Welinton’da 2. derecede zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

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