Antalyaspor: Ersun Yanal ile görüştük! Çarşamba günü…

Milli ara öncesi Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ersun Yanal’la görüşüyor…

Kasımpaşa maçının ardından yeni hoca arayışlarına hız veren Antalyaspor, Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeden sonuç alamadı. Akdeniz ekibinin basın sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada Ersun Yanal isminin gündemde olduğunu ve bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kısa bir açıklama yapan Murat Süğlün, “Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, henüz netleşen bir şey yok. Çarşamba gününe kadar bu konuyu netleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Deneyimli teknik adam Süper Lig’de son olarak Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı.

İLGİLİ HABER Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor`a!