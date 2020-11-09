Zirveye dev adım!

Ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada deplasman galibiyeti almak Galatasaray'ı rahatlatmakla kalmadı, zirveye bir adım daha yaklaştırdı.

Avrupa yorgunu Sivaslı oyuncular özellikle ceza sahasında kendileri bırakmak yerine işlerini yapsalar daha iyi olurdu. Neredeyse yerden kalkmadılar. Galatasaray karşısındaki son vuruş acziyeti ise skoru belirleyen en önemli faktör oldu. Sarı-kırmızılılarda Belhanda oynuyorsa, gerçekten istiyorsa hele bir de Feghouli, Arda (Kaptan) ve Emre de günündeyse Galatasaray'ın ligde yenemeyeceği takım yoktur.

Marcao’nun son haftalardaki düşüşü gözümden kaçmıyor. Kırmızı görüyor, penaltı yaptırıyor, maça kendisini veremiyor. Fatih Terim kurt hoca(!) Feghouli'nin yönetim ile arasında yaşadığı sıkıntıyı belli ki avantaja çevirmiş. Arda da yavaş yavaş form tutmaya başladı. Emre'yi anlatmaya gerek var mı?

Okan’da Muslera'yı aramak bana hayalcilik gibi geliyor. Yan top beceriksizliği gözle görülüyor. Her maçta neredeyse 3-4 pozisyonda boşa çıkıyor. Nitekim yediği golde de yine boşa çıkıyor dönen top gol oluyor.

Eleştirilen G.Saray ile liderin arasında kalan sadece 1 puan… İşte G.Saray'dan beklenen de buydu. Biz eleştirmenleri susturmanın tek yolu galip gelmek değil mi?