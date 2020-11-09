Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı (9.11.2020)

Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe’yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi.

Konyaspor’a yenilen sarı-lacivertlilerin oranı 0,10 oranında atarken, haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Başakşehir’in oranları düşüş gösterdi.

8. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 7.50

Beşiktaş: 10.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 35.00

7. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları şöyleydi;

Fenerbahçe: 1,80

Galatasaray: 3,75

Beşiktaş: 6,50

Başakşehir: 9,00

Alanyaspor: 12,00

Trabzonspor: 30,00