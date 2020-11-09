Sergen Yalçın’ın yönetimden isteği: Kaleci şart!

Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ın kaybettiği puanlarda hatalarıyla ön plana çıkması, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı harekete geçirdi. Yalçın, bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerle yapacağı kriz toplantısında kaleci transferini masaya yatıracak.

Genç çalıştırıcı, devre arasına kadar Ersin ve Utku'yla mecburen devam edeceklerini belirtip ocakta tecrübeli bir eldivenin kadroya katılması gerektiğini iletecek.

Kartal’ın hedefinde Rize'nin kalecisi Gökhan Akkan ile Başakşehir'in yedek eldiveni Volkan Babacan var. Yaz transfer döneminde iki isimle de görüşen ancak sonuç alamayan siyah-beyazlılar, ocak ayında en az 1'iyle imzalayacak.

Öte yandan 2 günlük iznin ardından Beşiktaş'ın kaleci antrenörleri, Ersin'in cezası nedeniyle Utku Yuvakuran'ı hem fiziksel hem de mental olarak Başakşehir maçına hazırlayacak.

YALÇIN NEFES ALDIRMAYACAK

İki günlük iznin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, milli ara onrası oynanacak zorlu maçlar için yoğun çalışacak. Fiziksel ve taktik çalışmalara ağırlık verecek olan Yalçın, 2 haftalık süreçte futbolcuları bir hayli zorlayacak. Yönetim de teknik heyet ve futbolcuların moralini yükseltmek için Ümraniye'de olacak.

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