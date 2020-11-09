Prandelli 10 yıl sonra geri döndü

İtalya Serie A’da istikrarsız bir görüntü çizen ve 8 puanla 12. sırada yer alan Fiorentina, teknik direktör Giuseppe Iachini’in görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada Iachini’nin yerine Galatasaray’ın eski çalıştırıcılarından Cesare Prandelli’nin getirildiği duyuruldu. 10 yıl sonra Fiorentina’ya dönen Prandelli’nin, sezon sonuna kadar sürecek anlaşmaya imza attığı öğrenildi.

Fiorantina Kulübü, yaptığı açıklamada “Iachini, zorlu bir dönemde sorumluluk aldı. Birçok sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak yapılan değerlendirmeler ve ligde şimdiye kadar alınan sonuçlar göz önüne alındığında, kendisi ile yollarımızı ayırma kararı aldık” denildi.

Kulüp, Prandelli’nin gelişini de Twitter’dan duyurdu. Yapılan paylaşımda 63 yaşındaki teknik adamın Fiorentina’ya geri döndüğü belirtildi.

Prandelli, 2005-2010 yılları arasında Fiorentina’yı çalıştırmıştı. O dönemde Fiorentina’nın başında 240 maça çıkan Prandelli, 1.71 gibi oldukça iyi bir puan ortalaması yakalamıştı. Kariyerinin en başarılı döneminin ardından tecrübeli teknik adam, İtalya Milli Takımı’nın başına geçmişti. Prandelli, Temmuz 2014’te geldiği Galatasaray’dan ise Kasım 2014’te kovulmuştu.

Son olarak Genoa’yı çalıştıran 63 yaşındaki teknik direktör, yaklaşık 1.5 yıldır kulüp çalıştırmıyordu.

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