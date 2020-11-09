Mike Tyson’dan yıllar sonra gelen itiraf… Akıl almaz plan

Ringlerin en tartışmalı isimlerinden biri olan ‘Demir Yumruk’ lakaplı efsane boksör Mike Tyson, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Geçmişte, yarışma öncesi yapılan doping testlerinde kendi idrarı yerine eşi Monica Turner’ın ve çocuğunun idrarını kullandığını söyledi.

Los Angeles’ta 28 Kasım tarihinde, Roy Jones ile 15 yıl aradan sonra yeniden ringe çıkacak olan 54 yaşındaki efsane, Hotboxin' adlı podcast programında yaptığı açıklamada “İdrarımda alkol ya da uyuşturucu bulunmaması için, bazen eşimin bazen de çocuğumun idrarını kullandım” dedi. Tyson, dövüştüğü dönemde marijuana ve kokain kullandığı için böyle bir yola başvurduğunu anlattı.

Mike Tyson, idrar testlerinde de protez bir penis kullandığını açıkladı. Yetkililerin kendisini yakalamasından korkmadığını ama eşinin idrarını kullandığı testlerde hamile çıkma ihtimalinin kendisini biraz tedirgin ettiğini belirtti. Tyson, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Protez penise eşimin ya da çocuğumun idrarını yerleştiriyordum. Bir keresinde, eşimin idrarını kullandığım dönemde bana ‘Bebeğim, testlerin sonucunda hamile çıkmaktan korkmuyor musun?’ demişti. Ben de kendisine hak verdim ve ondan sonra eşimin idrarı yerini çocuğumunkini kullanmaya başladım.”

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