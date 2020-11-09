Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik direktörü Kayseri’ye davet etti. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, “Kayserispor’umuz Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Camiamıza hayırlı olsun” dedi. Tokgüz, Samet Aybaba’nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağını dile getirdi.

Kayserispor, geçen sezon Kayserispor’da sadece 17 gün görev yapan ve sonrasında istifa ederek Kayseri’den ayrılan Teknik Direktör Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapacak.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan topladı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 17 GÜN GÖREV YAPMIŞTI

Samet Aybaba, 11 Ekim 2019 tarihinde imza attığı Kayserispor’da, 17 gün görev yaptıktan sonra istifa ettiğini açıklamıştı. Kayserispor’un başında iki maça çıkan Samet Aybaba, Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti.

Görevden ayrıldıktan sonra açıklamada bulunan Samet Aybaba, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Sizlerin de takdir edeceği üzere bu işin vitrini sahadır. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Bunu geçmişime bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor'da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım. Şu an itibarıyla çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum.”

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