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Fenerbahçe’den 10 Kasım çağrısı! ‘BizSeniz’ görseli ile donattılar…

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından camiaya özel bir çağrıda bulundu.

Güncellenme: 16:41, 09/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’den 10 Kasım çağrısı! ‘BizSeniz’ görseli ile donattılar…

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için Fenerbahçe Kulübü’nden anlamlı bir hareket geldi… Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kalplerimize yazıldığı 10 Kasım’ın 82. yıl dönümü dolayısıyla sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından bir çağrı yapıldı.

Twitter’dan yapılan yapılan açıklamada, “Atamızın ilelebet kalplerimize yazılışının 82. yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarımızı ‘#BizSeniz’ görseliyle donatıyor, sonsuz özlemini en derinde yaşıyoruz. Tüm camiamızın da sosyal medya profillerini Atamızın ‘#BizSeniz’ görseli ile donatmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’nin resmi sosyal hesaplarının da bu görselle değiştirilmesi sonrası sarı lacivertli camiaya binlerde destek geldi. Fenerbahçe taraftarları ‘#BizSeniz’ görselini kullanarak o paylaşımın altına dakikalar içerisinde yorum yağdırdı.

 

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