Fenerbahçe’de son pas ve bitiricilik sorunu

Konyaspor karşısında 2-0'la ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de, ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Geride kalan 8 haftada birçok tehlikeli gol pozisyonuna giren Kanarya'nın bitiricilik sorunu düşündürüyor.

Şu ana dek 18 net gol pozisyonundan yararlanamayan Fener, 44'ü isabetli 132 kez rakip kaleye şut çekti. Toplamda 12 golü bulunan sarı-lacivertlilerin pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 10'nun altında. 7 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'de zirvede.

Üçüncü bölgeye topu rahat bir şekilde getiren Erol Bulut'un öğrencilerinin son vuruşlarda, isabetli orta ve son paslardaki isabetsizliği takımın skor anlamında üretkenliğini azaltıyor. Sarı lacivertliler son lig maçında 44 orta yaparken bu ortaların sadece 4'ü isabetli oldu. Teknik heyet de yapılan ortalardaki isabet oranının düşüklüğünden şikâyetçi.

Özellikle Caner Erkin'e bu konu hakkında uyarılar yapıldı. Bulut, antrenmanlarda bitiricilik ve son vuruş çalışması yaptıracak.

KONYA YOL KAZASI

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, kazandığında değil kaybedildiğinde takım olunmasını istiyor. Belözoğlu, Konya yenilgisiyle ilgili “Lig uzun bir maraton, bu uzun maratonda böyle yol kazası olabilir. Önemli olan hatalarından ders çıkarmak” ifadelerini kullandı.

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