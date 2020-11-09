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Fenerbahçe’de elle oynama isyanı! 12. maddeye göre pozisyon gol…

Konyaspor mağlubiyetinin şokunu atlatmaya çalışan Fenerbahçe, ilk yarıda VAR kararıyla iptal edilen gole isyanını sürdürüyor. Valencia'nın elle oynadığı belirlenen pozisyonla ilgili olarak IFAB kuralları örnek gösteriliyor.

Güncellenme: 08:55, 09/11/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de elle oynama isyanı! 12. maddeye göre pozisyon gol…

Konyaspor maçının 31. dakikasında Pelkas'ın attığı gol Valencia'nın topu eliyle oynadığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilmişti. Sarı-lacivertliler, isyan ettiği pozisyonun İFAB kurallarının 12. maddesinde yer alan ibarelere göre net gol olduğunu düşünüyor.

İFAB, sezon başında federasyonlara gönderdiği yeni kural uyarınca; topun hücum eden oyuncunun eline istem dışı çarptığı pozisyonun devamında pasverilir ya da belli bir mesafe kat edildikten sonra gol olursa ilgili golün geçerli sayılacağını belirtti.

Yönetim hakem kararlarında standart istiyor. Pelkas'ın VAR'dan iptal edilen golü öncesinde Valencia'nın topla münasebetine el kararı veren VAR'ın Antalyaspor maçında Naldo'nun çok benzeyen pozisyonuna penaltı çalmadığı ifade edildi.

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