Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’de 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Öte yandan Süper Lig’de Covid-19 sebebiyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 5. Hafta karşılaşması ve İzmir’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
İki karşılaşmanın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.
İşte üç haftalık program: