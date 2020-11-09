Felipe Melo korkuttu! Feci sakatlık…

Uzun bir süre Galatasaray forması giyen ve Süper Lig’in unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Felipe Melo, kaptanlığını yaptığı Palmeiras’ta kötü bir sakatlık yaşadı.

Ligde oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçta sahaya ilk 11’de çıkan 37 yaşındaki futbolcu, sezon başından beri ilk kez orijinal pozisyonunda görev aldı. Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira’nın stoperde kullandığı tecrübeli orta saha oyuncusu, Vasco de Gama maçında alışık olduğu ön libero pozisyonunda görevlendirildi.

Ancak karşılaşmanın 83. dakikasında Melo’nun sol ayak bileği, yere düşen rakibinin altında kalınca Brezilyalı futbolcu acı içerisinde yerde kaldı. Bileği feci şekilde burkulan ve neredeyse kırılma noktasına gelen Brezilyalı yıldız maça devam edemedi.

IMAGENS FORTES! Felipe Melo torce o pé e deixa Palmeiras com um a menos.#Vasco x #Palmeiras #VASxPAL pic.twitter.com/h3tXso5eUj — Luiz Ricardo (@excentricko) November 8, 2020

Sağlık ekiplerinin yardımıyla oyun alanını terk eden deneyimli isim, ayağındaki ortopedik botla sahadan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sao Paulo’ya döndükten sonra yıldız futbolcunun son durumu hakkında detaylı bir tedavi gerçekleştirileceği belirtildi.

Maç sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Melo ise, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, sakatlığının çok daha kötü olmaması nedeniyle Tanrı’ya teşekkür etti.

Öte yandan Melo oyundan ayrılmadan önce 5 değişiklik hakkını da kullanan Palmeiras, sakatlık sonrasında oyunun geri kalan dakikalarını 10 kişi tamamladı ve Luiz Adriano’nun 73. dakikada attığı gol sayesinde 1-0 galibiyetle ayrıldı.