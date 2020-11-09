Fatih Terim’den Felipe Melo’ya: Sen çok güçlüsün!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2011-2013 yılları arasında kadrosunda yer alan Felip Melo’nun sakatlığı sonrasında paylaşımda bulundu.

Palmeiras forması giyen Melo, Vasco da Gama maçında rakibinin ayağının üstüne düşmesi sonrasında sol ayağından sakatlandı. Oyundan alınan Melo’nun son durumu kulübün yapacağı kontroller sonrasında açıklanacak.

Bu sakatlık sonrasında Terim, eski öğrencisi için birlikte fotoğrafını paylaşarak, “Geçmiş olsun Pitbull. Sen çok güçlüsün. Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle” mesajını yayınladı.

Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray’da 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. İLGİLİ HABER Felipe Melo korkuttu! Feci sakatlık...