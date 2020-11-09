Beşiktaş’ta üç futbolcu corona virüsüne yakalandı

Beşiktaş Kulübü, yapılan testler sonucu üç futbolcu ve bir personelin corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Tesislerde bugün yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde 3 futbolcu ve 1 personelde corona virüsü tespit edildiğini belirtildi. Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ve personelin, takip, izolasyon ve tedavi sürecinin hemen başlatıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada “Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır” ifadelerine yer verildi