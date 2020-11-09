Aston Villa Arsenal’ı da parçaladı! Zirveye ağır darbe…

Premier Lig’in 8. haftasında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Bu sezon Premier Lig’de zirve yarışındaki ekiplere karşı flaş sonuçlar alan Aston Villa Arsenal’ı da 3-0’lık net skorla mağlup etti. Son 5 maçta 8 gol atan Aston Villa, Liverpool ve Arsenal ağlarına toplam 10 gol gönderdi.

Aston Villa zirve yarışındaki Leicester City’i de 1-0’lık skorla mağlup etmişti.

Karşılaşmada Aston Villa’nın golleri, 25. dakikada Saka (KK), 72. ve 75. dakikalarda Ollie Watkins’den geldi.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Aston Villa’nın McGinn ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

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Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 15’e yükseltti ve zirvenin 3 puan gerisine geldi. Arsenal ise 8 maç sonunda 12 puanda kaldı.

Arsenal, milli aranın ardından Premier Lig’de Leeds United’a konuk olacak. Aston Villa ise aynı haftada sahasında Brighton ile karşılaşacak.