Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor’a!

Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon’a gidecek. Bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak.

Teknik direktör arayışlarında olan Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı’nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak’ın etkisi oldu. Ak’ın Abdullah Avcı’ya, ‘Trabzon ve Trabzonspor’da başarılı olabiliriz’ sözleri de Avcı’nın kararını etkiledi.

DAHA AZ MAAŞA TRABZONSPOR’A

Öte yandan Antalyaspor’dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor’a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.

SON GÖREVİ BEŞİKTAŞ’TI!

Antrenörlük kariyerine 1999’da İstanbulspor’da başlayan deneyimli çalıştırıcı, 2004’te Galatasaray’da altyapı koordinatörü olarak görev aldı.

2006’da o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir’de çalışmaya başlayan Avcı, 2011-2013 yılları arası A Milli Takım’da teknik direktörlük yaptıktan sonra 2014’te Başakşehir’e geri döndü.

Başakşehir’de uzun yıllar çalıştıktan sonra 2019’da Beşiktaş’a giden 57 yaşındaki teknik adam, siyah beyazlı ekipteki 6 ay çalıştıktan sonra görevine son verilmişti. Tecrübeli teknik adam son olarak beIN Sports’ta yorumculuk yapıyordu.

Beşiktaş karnesi:

27 maç

11 galibiyet

3 beraberlik

13 mağlubiyet

Başakşehir karnesi:

433 maç

201 galibiyet

116 beraberlik

116 mağlubiyet

A Milli Takım karnesi:

18 maç

6 galibiyet

4 beraberlik

8 mağlubiyet

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