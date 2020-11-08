Yeni Malatyaspor evinde Denizlispor’u mağlup etti: 2-0

Süper Lig’de bu sezon kötü günler geçiren Denizlispor, 8. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor’a konuk oldu.
Maçın 7. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş’un golüyle 1-0 öne geçen Yeni Malatyaspor, 17. dakikada Afriyie Acquah ile skoru 2-0’a getirdi.
İkinci yarıda Denizlispor’un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca Yeni Malatyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 11 yaparken, Denizlispor 5 puanla 20. sırada kaldı.
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Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:
“Önemli bir maç kazandıklarını söyleyebiliriz. İyi mücadele verdiler. Akabinde aslında bizim istediğimiz gibi başladığımız bir maçtı. Kendi futbolumuzu gösterdiğimiz bir karşılaşmaydı. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Pozisyonları değerlendiremeyince sonrasında çok net bariz iki tane bireysel hata yaptık ve onlardan ceza yedik”
Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:
“Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor karşılaşmasının kendileri için önemli bir müsabaka olduğunu dile getirerek, “Geçen hafta kaybettik, önümüzdeki hafta bay olacağız, sonra milli maç arası var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Bundan dolayı bugünkü galibiyet ve puanlar bizim için çok önemliydi. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 7. dakikada Lukoki'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kubilay topu ağlarla buluşturdu. 1-0
- 8. dakikada Rodallega’nın sağ kanattan ceza alanına girerek çektiği şutta top kale direğinin yanından auta çıktı.
- 17. dakikada Tetteh'in pasıyla topla buluşan Acquah, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutla farkı 2’ye çıkaran golü attı. 2-0
- 45. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Abbulsamed parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 51. dakika Denizlispor'da Aissati'nin, Yeni Malatyaspor ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Abdulsamed'in hamlesi ile ceza alanı içinde kaldı. Topu takip eden Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
- 63. dakikada baskısını artıran Denizlispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Subotic'in şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 78. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye orta sahadan kaptığı topu ceza alanı dışına kadar getirdi. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut direğin yanından auta gitti.
- 88. dakikada Denizlispor'da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Murawski'nin sert şutu defansın müdahalesiyle uzaklaştı.