Yeni Malatyaspor evinde Denizlispor’u mağlup etti: 2-0

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:

“Önemli bir maç kazandıklarını söyleyebiliriz. İyi mücadele verdiler. Akabinde aslında bizim istediğimiz gibi başladığımız bir maçtı. Kendi futbolumuzu gösterdiğimiz bir karşılaşmaydı. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Pozisyonları değerlendiremeyince sonrasında çok net bariz iki tane bireysel hata yaptık ve onlardan ceza yedik”