Sürpriz çöküş

Geçen hafta mükemmel bir oyun ile kazanan Fenerbahçe'den, Konyaspor maçı öncesinde, yine çok iyi bir başlangıç bekliyordum… İsmail Kartal, ilk 20 dakikada, oyuncularına, antrenmanlarında yaptırdığı taktiği, sahada görünce, mutlu olmuştur tahmin ediyorum.

Fenerbahçe'nin birinci bölgesine baskı yapınca, takım içi koordinasyon sekteye uğradı. Kesinlikle katı savunma yapmayan Konyaspor karşısında, umutlar yine Caner ve Gökhan'ın, ceza sahası içine yapacağı ortalara kaldı. 45 dakika boyunca, Fenerbahçe'nin, sadece 3 şut girişimi var. Ev sahibi olarak başladığınız maçlarda, kötü istatistik…

Thiam’ın etkisiz kaldığı ilk yarıdan sonra Perotti'nin oyuna girmesi, hücumu etkili hale getirir diye düşündüm. Ardından, Fenerbahçe'nin baskısı başladı. Konyaspor, bu baskı sürecinde, geriye yaslandı. İşte bu presi uzun zamana yayarsanız, pozisyonlar birer birer gelmeye başlar. Burada, Valencia faktörü önemli… Klas oyuncu ama takımın en çok top kaybeden ismi… Yüksek topları karşılarken, adam paylaşımı ve konsantrasyon çok önemli…

Yalnız Jevtovic, mükemmel gol attı. İkinci yarının başındaki baskı, yenilen sürpriz golle, acele hücumlara döndü. Acele ederseniz, rakip tek topta pozisyona girer ve golü atar. Kravets, çok rahat gol attı, takımı adına…

Ofsayt taktiği, bazen çok tehlikeli olur. Konyaspor, gösterdiği dirençle, haklı bir galibiyet aldı. Şampiyonluk yolu, uzun, ince ve dardır. Kaybettiğiniz her puan, sizi geriye düşürür…