Rıza Çalımbay: Yürekli bir hakem göremedim

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-1 yenilen Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçtan sonra yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen’e sitem etti.

Çalımbay’ın sözleri şöyle;

“Şu maçın skorlarına hakemler etki ettiği zaman bir anlamı kalmıyor. Bir penaltı verdi, ikincisinde de penaltı var. Kırmızı kart görecekti oyuncu. Ama adam korkuyor vermiyor. Ben yürekli bir hakem göremedim. Öyle bir kaide mi var, ‘Bir tane verdim ikinciyi vermeyeyim’ diye. Geçen maçta da hakem bana kart gösterdi. Yahu bir şey yapmıyoruz ki. Hemen ceza kuruluna sevk ediyorlar. 6 dakika uzatma var, kaleci yatıyor, kalkıyor, hakem 6 dakikayı bile oynatmıyor

Penaltıyı atsaydık farklı bir sonuç olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Hem ligi hem Avrupa’yı götürmeye çalışacağız. Fayçal Fajr penaltıcımız. Hem milli takımında hem de bizim takımda penaltıcı. Ama yapacak bir şey yok. Şans.”

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