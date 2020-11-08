Önder Karaveli’den Türk futbolu eleştirisi: ‘Eğitim şart’

Türk futbolunun gölgede kalmış isimlerinden, pek çok kulüpte uzun yıllar farklı pozisyonlarda hizmet ettikten sonra şimdi Azerbaycan'da Karabağ takımının Koordinatör Yardımcısı olan Önder Karaveli, Sözcü HaftaSonu'nda Mesut Yıldırım’a konuştu. Beşiktaş altyapısından başlayıp yurtdışına uzanan serüvenini anlatıp futbolumuzun röntgenini çekti.

“Önder Karaveli kimdir?” sorusuyla başlıyoruz ve o da anlatıyor:

“1974 yılında Beşiktaş'ta doğan, mahalle maçlarının keyfini yaşayan bir çocuktum. 10 yaşında Şeref Stadı'nda Beşiktaş seçmelerini kazanarak Serpil Hamdi Tüzün Hoca'nın futbol eğitimine adım atan ve 8 yılın sonunda futbolun üniversitesinden mezun olan bir gençtim… Geçirdiğim diz sakatlığına kadar 6 yıl profesyonel futbol oynadım. Futbolculuk bitti ama futbol ateşi içimde yanmaya devam etti.”

SERPİL HAMDİ TÜZÜN FARKI

“15-16 yaşlarında kulüpte hocalarımın yaptırdığı antrenmanları mahallede çocuklara yaptırmaya çalışarak başladı antrenörlük sevdam… Biz Beşiktaş'ta futbolcu olmaya çalışırken Serpil hocamız bizleri antrenörlüğe hazırlamış meğer… 80'li yıllarda geçiş, baskı ve topun 3. halini çalışıyorduk. O bilgiler beni 2000'de Beşiktaş altyapısında antrenör yaptı. Türkiye'de altyapılarda en önemli eksik, verilen değer. Ülkem yetenekli gençlerle dolu fakat onları daha iyi noktalara taşıyacak eğitim organizasyonu ve fiziksel koşullar yeterli seviyede değil. TFF de antrenör eğitimi ve denetimi konusunda kendini güncellemeli.”

“SERGEN HOCA BİR ŞANS”

“Sergen Hoca ile Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde aynı sahada olma şansını yaşadım… Şans diyorum çünkü futbol için yaratılmış o. Antrenör Sergen ise Anadolu'da pozitif değişimler yarattı. Camianın dinamiklerini bilen olarak mevcut koşullar içinde umarım doğru adımları atar.”

MILNE ELEŞTİRİSİ

“Ben altyapıdayken Beşiktaş en parlak günlerini yaşadı. Metin-Ali-Feyyaz da pastanın kremasıydı. Gordon Milne şampiyonluklar yaşattı ama kadroya genç isimler katmayarak geleceği karanlık hale getirdi…”

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