MAÇ SONUCU | Samsunspor 1-1 Altınordu

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 16 puana, konuk takım ise 14 puana yükseldi.
13. dakikada Ufuk Budak'ın kafa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
27. dakikada Nadir Çiftçi'nin ters ayağıyla ceza sahası dışından vurduğu şut iki direğin birleştiği yerden oyun alanına döndü.
32. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortada Burak Çalık'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.
34. dakikada Guido'nun çevirdiği topta Nadir'in şutu yan direkten oyun alanına döndü.
57. dakikada Furkan’ın sağdan ortasına iyi yükselen Ahmet İlhan Özek’in kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-1
65. dakikada Gökhan’ın ara pasına iyi hareketlenen Burak Çalık’ın şutu filelerle buluştu. 1-1
74. dakikada sağdan gelen ortaya rahat pozisyonda kafayla vuran Nadir’in şutu kaleci Erhan’ın ellerinde kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Şeker, Anıl Usta, Nurettin Demir
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Kerem Can, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Caner Arıcı, Ferhat Çulcuoğlu, Savicevic (Gyasi dk. 63), İlyas Kubilay (Buğra dk. 63), Guido Koçer (Gökhan Alsan dk. 63), Burak Çalık, Nadir Çiftçi
Yedekler: Ahmet, Yalçın, Ahmethan, Erhan, Enes
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Altınourdu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Furkan Metin (Alper dk. 82), Yusuf Can, Sinan Osmanoğlu, Muhammed Mert, Ahmet İlhan Özek (Metehan dk. 79), Oğuzhan Akgün (Muaffer dk. 61), Burak İnce (Özgür dk. 46), Furkan Çil, Ahmet Dereli (Enis dk. 46 x)
Yedekler: Mertcan, Emre Çeltik, Birhan, Emre Nefiz, Hüsemattin,
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Burak Çalık (dk. 65) (Samsunspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 57) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Gökhan Alsan, Gyasi (Samsunspor), Muzaffer (Altınordu)