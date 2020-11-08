MAÇ SONUCU | Manchester City 1-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Etihad Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ligin son iki şampiyonunu karşı karşıya getiren maçta Liverpool, 13. dakikada Salah’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Yoğun yağmur yağışının olduğu ilk yarıda Manchester City 31. dakikada Jesus’un golüyle 1-1’lik eşitliği yakaladı.

Soyunma odasına 2-1 önde gitme fırsatını yakalayan ev sahibi takım 42. dakikada penaltı kazandı. Kevin de Bruyne beyaz noktanın başına geldiği atışta kaleci Alisson ile topu ayrı köşelere gönderdi ancak vuruşunta top auta gitti.

İkinci yarıda ise takımlar dengeyi bozamadı ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 8. haftayı Leicester City 18 puanla lider tamamlarken, Liverpool 17 puanla 3. sıraya geriledi. 1 maçı eksik olan Manchester City ise 12 puanda puana yükseldi.