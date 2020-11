Kader diyemezsin sen kendin ettin

İlk yarısını Fenerbahçeli futbolcuların, ikinci yarısını ise Erol Bulut’un Konyaspor’a hediye ettiği maç, sarı lacivertlilere kendi evinde kaybettiği 3 puana mal oldu. Yaklaşık 7 eksikle, formda Fenerbahçe karşısında çıkan Konyaspor’un tek yaptığı, sabırla doğru anı bekleyip paniklememekti. Bu kez gereksiz panikleyen Erol Bulut oldu.

İlk yarıda takımda hiçbir hareket göremeyince, ikinci yarıya Diego Perotti ile başlamak ne kadar doğru bir hareketse, ne sebeple olduğu anlaşılmayan bir şekilde Dimitris Pelkas’ın çıkartılması bir o kadar yanlıştı. Perotti oyuna girdikten sonra Konyaspor’a hücumda bariz bir üstünlük kurulmuşken, Pelkas’ın oyundan çıkmasıyla takımın bütün ritmi kaçtı. Buradaki en büyük hata; Pelkas’ın oyundan alınmasından çok, o kenara geldikten sonra o bölgenin yetim bırakılmasıydı. Erol Hoca, muhtemelen ikinci yarının hemen başında golü bulmak için Cisse’yi de sahaya atıp rakip kaleyi ablukaya almak istedi. Ancak yerinden oynattığı taş, maçtaki bütün dengeleri değiştirdi.

Pelkas’ın çıktığını gördüğümde muhtemelen Samatta’nın forvet arkasına geçip gizli forvet olarak oynayacağını ve solda Perotti, sağda Valencia ve ileri uçta Cisse’nin olacağını düşündüm. Ama o bölge tamamen boş bırakıldı ve Fenerbahçe orta sahası ile ileri uç oyuncuları arasındaki bağlantı Erol Bulut marifetiyle tamamen kopartıldı. Hatta bir ara Samattta ve Valencia aynı anda sağ kanattaydı.

HÜCUMDA TEK OPSİYON KALDI

Sadece bununla kalmadı; Erol Hoca ipleri de tamamen Konyaspor’a vermiş oldu. Çünkü Pelkas’ın boşluğu sayesinde Fenerbahçe’nin tek hücum opsiyonu kalmıştı; o da kanatlardan içeri kat etmek ya da isabetsiz ortalara devam etmek. Pelkas belki oyunda kaldığı sürede çok etkili olamadı. Ama Yunan oyuncunun varlığı bile tedirginlik yaratırken, yokluğu ise Konyaspor’un önlem alması gereken bölge sayısını azalttı ve elini kuvvetlendirdi. Üstelik savunmadan pasla çıkarken, Fenerbahçe’nin baskısından iki pasla kurtulabilme özgürlüğüne sahip oldu. Erol Hoca maçtan sonra “Dağıldık, oyun disiplininden koptuk” derken muhtemelen bu sorunu kastediyordu. Ancak bunu kendi eliyle yaptı.

SORUN VALENCIA DEĞİL

Enner Valencia oyundan daha erken alınsaydı kimse “Niye çıktı?” diye sormayacaktı. Çünkü düşük performansı buna cevap olabilir. Ancak “Niye çıkmadı?” sorusuna da eminim Erol Hoca’nın çok haklı cevapları vardır. Saha içindeki enerjisi ve her an tehlike yaratabilecek potansiyeli, Valencia’nın bu tölerasyonu hak etmesini sağlıyor. Bence “Valencia’yı çıkarmak için neden 85. dakikayı bekledin?” diye sormak yerine, “Pelkas’ın yerine Samatta’yı çıkarmak daha iyi olmaz mıydı?” sorusunu sormak daha mantıklı.

ÇIKARILMASI GEREKEN DERS

Konyaspor mağlubiyeti Fenerbahçe için bir yıkım değil. Sırf Jevtovic’in harika golüne bile 3 puan verilebilir. Ancak şu bir gerçek ki; Erol Hoca’nın bu maçtan çıkarması gereken dersler var. Basın toplantısında da Samatta dahil bazı oyuncuların yerlerinin sallantıda olduğunun mesajını verdi. Telafi edilebilecek bir yenilgi ve çıkarılacak derslerin olduğu hatalar neticesinde rakibe hediye edilen 3 puan gecenin tek kaybı oldu.

BONUS: SADECE 1 Mİ?

Fenerbahçe’nin maç boyunca yaptığı kontratak sayısı: 1.

Nasıl oluyor gerçekten anlayabilmiş değilim. Oyuna girenler ve çıkanlarla birlikte Samatta, Valencia, Pelkas, Perotti, Thiam, hatta Cisse bile takımın patlayıcı gücü yüksek, ligin de en seri oyuncuları arasındayken nasıl olur da Fenerbahçe sadece 1 kontratak yapar! Ve söz konusu atak da Gustavo’nun topu taşıdığı, ‘kilolu’ denilen Ozan Tufan’ın inanılmaz deparı sayesinde meydana geldi. Varın gerisini siz düşünün.

Not: Enner Valencia’nın elle oynadığı gerekçesiyle Pelkas’ın iptal edilen muhteşem golünde hakem haklı mıydı, değil miydi diye günlerce tartışılabilir. Gri pozisyon tabirinin hakkını sonuna kadar veren bir an. Her açıdan farklı şekilde yorumlamak ve farklı tespitler yapmak mümkün. O yüzden hakemin kararı yanlış veya doğruydu demek pek adil değil. Bu durumlarda olayın tam tersini düşünmek en doğrusu. Golü iptal edilen Fenerbahçe değil de, Konyaspor olsaydı; karar yanlış diyen Fenerbahçeliler hakeme hak verecek miydi? Özetle olan, Pelkas’ın güzelim golüne oldu.

