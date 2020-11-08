Fatih Terim: “Sivas’tan 3 puan almak önemli”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Terim, “Sivas deplasmanında 3 puan almak önemli bir iş. O yüzden 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Özellikle 1 saat çok iyi oynadılar. Organizasyonlarımız, sahada ki parselizasyonlarımız da çok iyiydi. 2-0'dan sonra daha da farklı olabilirdi ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi. Futbol da böyle bir oyun zaten. Sonuç olarak kritik bir zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Milli arada kalan oyuncularımızı hazırlayacağız Kayseri maçına. İnşallah herkes de kazasız belasız milli takımdan döner. Bu iyi gidişimize devam ederiz” dedi.

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“Arda'yı ve diğer arkadaşları kutluyorum”

Arda Turan'ın performansı ile ilgili yöneltilen soruya Terim, “Arda Turan bugün hakikaten çok iyi oynadı. Golü attı, oyuna katkısı çok yüksekti. İştahlıydı, oynadığı oyundan da zevk alınca arkadaşlarıyla beraber yetenekli ve lider bir Arda ortaya çıktı. Onun adına ve Galatasaray adına memnunum. Arda'yı ve diğer arkadaşları kutluyorum” yanıtını verdi.

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