Fatih Karagümrük kaçtı, Ankaragücü 90+1’de yakaladı!

Süper Lig’de galibiyetsiz tek takım olan Ankaragücü, 8. hafta mücadelesinde sezona fırtına gibi başlayan Fatih Karagümrük’ü ağırladı.
Sezona olduğu gibi maça da iyi başlayan Karagümrük, 15. dakikada Artur Sobiech’in golüyle 1-0 öne geçerken, 27. dakikada Torgeir Borven’in penaltı golüyle skor 1-1’e geldi. Penaltı vuruşunu kurtarmasına rağmen topu tutamayan kaleci Aykut Özer’in hatası maça denge gelmesine neden oldu.
Ancak oyunun hakimi olan Karagümrük, 35. dakikada Enzo Roco ile yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağlarken yakaladığı birçok net fırsattan yararlanamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
İlk yarıda Karagümrük karşısında penaltı golü dışında varlık gösteremeyen Ankaragücü, ikinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe büründü. İstanbul ekibinin kalesini ablukaya alan Başkent temsilcisi çabalarının karşılığını 90+1’de aldı.
Oyuna 63. dakikada giren Emre Güral attığı golle skoru 2-2’ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Ligde son sırada yer alan Ankaragücü puanını 2 yaparken, Karagümrük 12 puana ulaştı.
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- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 5. dakikada Ankaragücü'nde sağ kanatta Borven'in ceza sahasına açtığı ortaya hareketlenen Adzic'in vuruşu savunmaya çarparak az farkla dışarı çıktı.
- 15. dakikada Fatih Karagümrük'te Biglia orta sahadan alıp taşıdığı topu ceza sahası içindeki Ndiaye'ye verdi. Ndiaye'nin pasında son anda Sobiech topa ayak koydu ve takımını öne geçirdi. 0-1
- 22. dakikada Karagümrük'te sol kanatta topla buluşun Aatif süratli şekilde ceza sahası içine girerek şutunu çekti ancak kaleci Friedrich gole engel oldu.
- 25. dakikada Zukanovic'in ceza sahası içinde Sarlija'ya yaptığı faul sonucunda hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında Borven topu filelere göndererek skoru eşitledi. 1-1
- 35. dakikada Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ndiaye’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Roco kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi. 1-2
- 39. dakikada orta sahada topla buluşan Saba ceza sahası önüne kadar gelerek şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
- 41. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Borven, ceza sahası içi sağ çaprazından direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.
- 43. dakikada Ankaragücü ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Ndiaye’nin vuruşunda top savunmaya da çarparak direğin dibinden kornere gitti.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 74. dakikada sağ kanatta topla buluşup ceza sahası önünde kateden Emre Güral'ın sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.
- 77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral'ın şutunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.
- 80. dakikada Fatih Karagümrük'te ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zukanovic'in şutu üst direkten döndü.
- 84. dakikada Adzic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Viviano güçlükle çıkardı.
- 90+1. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Emre Güral ağları sarstı. 2-2