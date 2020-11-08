MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-2 Galatasaray (Süper Lig 8. hafta)

Galatasaray zorlu Sivas deplasmanından 3 puanı söküp aldı… Sarı kırmızılılar rakiplerinin kaybettiği hafta fırsat maçı olarak gördüğü Sivasspor mücadelesini 2-1 kazandı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 3, Alanyaspor ile Trabzonspor’un 2’şer puan kaybettiği haftada, Galatasaray zirveye yaklaşmak için Sivas deplasmanını çok büyük bir fırsat olarak görüyordu.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı kırmızılı takım 18’inci dakikada Faslı yıldızı Belhanda’nın golüyle 1-0 öne geçti.
42’de Sivasspor’da Kayode ceza sahasında düşürülünce ev sahibi penaltı bekledi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Fajr topu üst direğe nişanladı ve penaltıyı kaçırdı. Galatasaray soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi.
ARDA TURAN 9 YIL SONRA…
48’de Arda Turan sarı kırmızılı forma ile 9 yıl sonra golle tanıştı. Belhanda’nın pasında çerçeveyi bulan Arda Galatasaray adına farkı 2’ye çıkaran isim oldu.
Pes etmeyen Sivasspor 76’da Caner Osmanpaşa ile farkı 1’e indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Galatasaray oldu.
Bu sonucun ardından puanını 16’ya yükselten Galatasaray hem Fenerbahçe ile hem de zirvedeki Alanyaspor ile farkı 1 puana indirdi. Ancak 17 puanla lider olan Alanyaspor’un 1 maçı eksik.
Bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Sivasspor ise 8 puanla 15’inci sırada kaldı.
- İŞTE MÜCADELENİN ÖNEMLİ ANLARI VE GOLLERİ
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- 79′ Sol kanattan yapılan ortaya Kone dokundu, ama Okan bir kez daha golü kurtardı.
- GOL! Sivasspor 76’ıncı dakikada Caner Osmanpaşa ile farkı 1’e indirdi. Kullanılan köşe vuruşunu kaleci Okan uzaklaştırdı, ardından gelişen atakta ceza sahasının sağında topla buluşan Caner Osmanpaşa’nın vuruşu ağları havalandırdı.
- 71′ SİVASSPOR TEHLİKESİ! Gradel’in ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Okan köşeden kornere çeldi.
- GOL! Arda Turan 48’inci dakikada golü attı Galatasaray’ı 2-0 öne geçirdi. Arda Turan 9 yıl sonra sarı kırmızılı formayla golle tanıştı.
- İLK YARI GALATASARAY’IN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
- PENALTI KAÇTI! Sivasspor’da penaltı atışını kullanan Fajr topu üst direğe nişanladı.
- 42′ VAR KONTROLÜ! Sivasspor’da Kayode, ceza sahasında Marcao ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyona penaltı kararı verildi.
- 35′ GALATASARAY’DAN TEHLİKE! Feghouli’nin ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Samassa güçlükle kornere çelebildi.
- 25′ GALATASARAY’DAN TEHLİKE! Babel’in pasıyla altıpasta topla buluşan Emre’nin vuruşu yandan dışarı gitti.
- GOL! Galatasaray 18’inci dakika Belhanda’nın golüyle öne geçti… Feghouli’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda’nın köşeye gelişine vuruşu ağları havalandırdı.
- 4’Galatasaray’da Emre Kılınç’ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.
- Mücadele Galatasaray’ın santra vuruşuyla başladı…