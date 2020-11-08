MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-2 Galatasaray (Süper Lig 8. hafta)

Galatasaray zorlu Sivas deplasmanından 3 puanı söküp aldı… Sarı kırmızılılar rakiplerinin kaybettiği hafta fırsat maçı olarak gördüğü Sivasspor mücadelesini 2-1 kazandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 3, Alanyaspor ile Trabzonspor’un 2’şer puan kaybettiği haftada, Galatasaray zirveye yaklaşmak için Sivas deplasmanını çok büyük bir fırsat olarak görüyordu.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı kırmızılı takım 18’inci dakikada Faslı yıldızı Belhanda’nın golüyle 1-0 öne geçti.

42’de Sivasspor’da Kayode ceza sahasında düşürülünce ev sahibi penaltı bekledi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Fajr topu üst direğe nişanladı ve penaltıyı kaçırdı. Galatasaray soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

ARDA TURAN 9 YIL SONRA…

48’de Arda Turan sarı kırmızılı forma ile 9 yıl sonra golle tanıştı. Belhanda’nın pasında çerçeveyi bulan Arda Galatasaray adına farkı 2’ye çıkaran isim oldu.

Pes etmeyen Sivasspor 76’da Caner Osmanpaşa ile farkı 1’e indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Galatasaray oldu.

Bu sonucun ardından puanını 16’ya yükselten Galatasaray hem Fenerbahçe ile hem de zirvedeki Alanyaspor ile farkı 1 puana indirdi. Ancak 17 puanla lider olan Alanyaspor’un 1 maçı eksik.

Bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Sivasspor ise 8 puanla 15’inci sırada kaldı.