Burak Yılmaz’ın 2 golü Lille’e yetmedi! Bu sezon ilk kez…

Fransa Ligue 1’in 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi. Francis Le Ble Stadı’nda oynanan mücadeleyi Brest 3-2 kazandı ve Lille’in yenilmezlik serisi sona erdi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brest, 15. dakikada Pierre-Gabriel, 19. dakikada Perraud ve 42. dakikada Cordona ile farkı 3’e çıkardı. Milli yıldızımız Burak Yılmaz, 45+3’te penaltıdan ilk sayısını kaydederken 57’de farkı 1’e indirdi. Lille’i puan için umutlandıran Burak’ın 90’da attığı şut direkte patladı ve hat-trick şansını kaçırdı.

BURAK YILMAZ’DA HARİKA PERFORMANS

Burak Yılmaz, bu gollerle birlikte Ligue 1’de 10 maçta 6. kez ağları sarstı ve 2 de asistle birlikte harika bir performansa ulaşmış oldu. Öte yandan tecrübeli oyuncu, Ekim 2011’den (Eden Hazard) bu yana üst üste altı Ligue 1 maçında gol katkısı sağlayan ilk Lille oyuncusu oldu.

Lille’de Mehmet Zeki Çelik’in kart cezalısı olduğu için oynamadığı maçta Yusuf Yazıcı ise ilk 11’de başladı ve Burak Yılmaz’ın attığı golün asistini yaparken, 66. dakikada yerini David’e bıraktı.

5 galibiyet ve 4 beraberlikle Lille, lider PSG’nin 5 puan gerisinde 2. sırada kalırken, Brest ise 12 puana yükseldi. Ligue 1’de milli aranın ardından Lille evinde Lorient’i konuk edecek, Brest ise evinde St. Etienne ile karşılaşacak.